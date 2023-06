Evo acusa a la "derecha interna" de tratar de mancharlo con el caso Fassil y pide que el deceso de Colodro no se investigue como un hecho aislado

En el mismo post, el presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) sostuvo que el fallecimiento del interventor Colodro no debe investigarse como un hecho aislado , como según asegura, hicieron de la misma manera con las muertes del testigo protegido del escándalo de la ABC y del abogado Cristopher Balcázar, quien fue defensor del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“Esperemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie, porque acá no nos sentimos seguros. Yo no tengo miedo a la muerte, tarde o temprano nos va a llegar, a lo que tengo miedo es a la justicia, a esta justicia corrupta, que es manipulada por ministros, ministras, que desde el Ministerio de Justicia manipulan con una llamada telefónica, con instrucciones de cerrar casos, a eso le tenemos miedo, no a la muerte”, aseveró Arce.