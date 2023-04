Evo acusa al Ministerio de Gobierno de infiltrar policías al Trópico de Cochabamba y de quedarse con parte de la droga incautada

El expresidente Evo Morales, en su programa semanal en la Radio Kawsachun Coca, acusó al Ministerio de Gobierno de infiltrar agentes y de expulsar hijos de cocaleros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Además, reclamó que hace un año pidió que se controle la presencia de extranjeros en territorio del trópico de Cochabamba, lo que no ha sucedido, así que felicitó que los mismos dirigentes controlen y los expulsen de esta región.

En el programa radial, el líder del MAS especificó: “No quiero levantar nombres, hay policías como transportistas, tengo información que en otros lugares se infiltran como peones . No sé cuántos estarán comprando chacos nuevamente. Y eso sólo hacía la DEA estadounidense en tiempos neoliberales”, manifestó.

Luego comentó que había capitanes, mayores oriundos del trópico de Cochabamba que trabajaban en esta zona, “pero los han sacado. No sé si están preparando una represión, pero es información oficial de los mismos hermanos tenientes, subtenientes y capitanes. En estos tres años se ha evitado que se postulen hijos de nuestros cocaleros a institutos militares , totalmente comprobado”, dijo; sin embargo, no presentó un solo testimonio o prueba sobre sus afirmaciones.

Comentó que hace algunas semanas desde el Gobierno se informó que en Villa Tunari se había incautado 700 kilos de cocaína. “Llamé a los dirigentes, nadie sabía nada. Nos acusaron una semana. Pero hay buenos policías, no podemos desconocer. Y uno de ellos me llama y me informa que era en el parque Isiboro Sécure, adentro. El dirigente se metió y vino a hablar conmigo, eran más de 1.400 kilos de droga. El ministerio de Gobierno presenta la mitad, y la mitad se lo oculta. Investiguen”, denunció.