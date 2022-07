Evo admite que nacionalizó pese a advertencias de sus ministros y contrató a expertos de Argentina, España, Venezuela y Cuba

“No estoy mencionando a los ministros que no querían nacionalizar, ¿saben que me dijeron algunos ministros?, ‘presidente Evo si nacionalizamos las transnacionales nos va a llevar ante el Ciadi, al Banco Mundial la demanda’ yo no sé qué será el Ciadi, no sabía qué era cuando decían Banco Mundial, entonces dije ¿por qué tengo que estar sometido al Banco Mundial?, entonces a un grupo de técnicos les pedí que redacten una carta que diga que nos estamos retirando del Ciadi y si hay demanda se hace en territorio nacional, no en el Banco Mundial o Estados Unidos, sencillo”, aseguró.