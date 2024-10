Evo admite que usa autos de PDVSA y advierten con duras sanciones al MAS

“Una reunión en el exterior. Estaba Lucho (Arce). Estaban algunos compañeros de Venezuela, Cuba y, con conocimiento de Lucho (Arce), me presta las dos movilidades Venezuela por temas de seguridad ”, dijo Morales ayer en radio Kawsachun Coca.

Morales lamentó que ahora sus detractores estén alarmando a la población o, en su caso, tergiversando la información. “El primer año me prestó un compañero de Santa Cruz. Después de un año se lo devolví y después, el segundo y tercer año me presté este carro”, dijo el líder cocalero, quien aseguró no tener recursos para comprar estos vehículos.