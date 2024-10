Evo afirma que movilizaron 600 policías a Tarija y espera que sean para darle la bienvenida

Al margen de esa declaración el líder político no dijo explícitamente que estará en Tarija, aunque reiteró una y otra vez que asumirá su defensa de las acusaciones que presentó el Gobierno y que, según Morales, existe una estrecha combinación con el gobierno de Estados Unidos para procesarlo y eventualmente quitarle la vida.

Romero dijo que este caso no tiene ninguna posibilidad de prosperar, porque no existe la denuncia de una víctima y que además de haber sido un hecho denunciado en 2020, solo se podía abrir un año después y no cuatro años más tarde, como ocurre en este momento. Por esas razones, dijo que se constituye en un proceso político en contra de Morales.