Evo afirma que “no se toca” la corrupción en ABC que viene de arriba y reta a Lima a que lo investigue

El expresidente Evo Morales desafió al ministro de Justicia, Iván Lima, a que lo investigue por los casos de corrupción que se detectaron durante su administración de Gobierno en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y, así, cuestionó que no se toque “a los de arriba” por el presunto cobro de coimas en el que está involucrada una empresa china.

“Se investiga a personas que vendieron facturas, supuestamente; pero, si (la corrupción) viene desde arriba eso no se toca. Estoy casi seguro que esto es para proteger la corrupción, que (la investigación) llegue a los de abajito y no salpicar a otros” , afirmó Morales, que es jefe nacional del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

Lima dijo la pasada semana que hay evidencias de ese delito y anunció que “están en proceso de investigación” cinco contratos que la misma firma realizó durante la era del Evo Morales (2006-2019). “No son (contratos) en el gobierno del presidente Luis Arce, son en el gobierno del expresidente Evo Morales . Es algo que está en proceso de investigación y, lo mismo que ahora, vamos a hacer una conferencia sobre las mismas porque también vemos que esta empresa no es la primera vez que asume estas actitudes irregulares”, puntualizó, entonces.

Morales recordó este domingo que Arturo Murillo, quien fue ministro de Gobierno en 2020 durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, lo investigó sin éxito. Incluso recordó que la exautoridad buscó varias formas de involucrarlo en casos de corrupción. “Murillo me investigó y no encontró nada. ¿Ahora Lima qué me va a investigar?”, afirmó el expresidente.