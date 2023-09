Evo agradece "apoyo" a su candidatura y 'arcistas' le responden que no son más de 200 personas

El diputado ‘arcista’, Rolando Cuéllar, recordó la denuncia de supuesta pedofilia contra el expresidente y señaló que debería ser procesado y condenado a 30 años de cárcel. Sobre el anuncio de la candidatura de Evo Morales, aseguró que “Morales no tiene bases. Los que lo proclaman son sus lamebotas, no pasan de 200 personas en todo el país. Las organizaciones sociales, el Pacto de Unidad no apoya esta postulación. Su objetivo con esta nueva postulación es detener la interdicción de droga en el Trópico de Cochabamba, que ya no se destruyan fábricas de narcos. Lo que no quiere es que se lo siga investigando por corrupción”, aseveró este lunes.