Evo: Alcón sacaba el dinero para pagar cuentas en redes con comisiones de publicidad

La viceministra aludida, ante la consulta realizada por este medio a su persona a través de WhatsApp respondió lo siguiente: “Al respecto, cualquier insinuación de que se recaba y usan fondos públicos o recursos para apoyar campañas políticas no institucionales no corresponden a la realidad”.

“Nos ha sorprendido que la misma empresa de Facebook i nforme y condene. No es que no sabíamos, sí sabíamos, y no podía entender, de forma muy sincera, algunos de manera muy cobarde, de forma oculta y sucia, nos atacaban. En algún momento fue contra la derecha, la oposición, pero principalmente contra los dirigentes del MAS-IPSP, contra el trópico de Cochabamba”, dijo en su programa semanal en radio Kawsachun Coca.

Morales se mostró sorprendido porque la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, hubiera reclamado que Facebook no informó al Ejecutivo de esta situación. “Dijo que mínimamente debieron hacer las consultas a un gobierno elegido democráticamente para ver si existen o no vínculos con instancias del Gobierno nacional. ¿Querían que les avisen para desactivarlos? Por supuesto, es clarísimo, los llamados guerreros digitales, para mí son mercenarios digitales. Todo es mentira, mentira, mentira, especialmente contra Evo Morales. Hablemos la verdad. Yo siempre digo tarde o temprano se sabe”.

Evo sentenció que sabe “cómo sacan plata, quién paga. Sé de qué canal saca la Viceministra de Comunicación, cuánta plata para pagar de forma oculta estas cuentas. No están facturando, por decir a vos te doy por publicidad $us 100 mil, pero tienes que devolverme $us 50 mil y después pagar a sus supuestos guerreros digitales que hacen guerra sucia. Yo aguanto, no digo nada públicamente. Pero ahora, lo dice la empresa”.