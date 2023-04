Evo anuncia creación de policía paralela en la región cocalera y le llueven críticas

El exmandatario señaló que “hace un año, pedimos que intervenga Migración para controlar la presencia de extranjeros. No responden hasta ahora . Si no hay presencia del ministro de Gobierno, nos vamos a organizar en ‘ronderos’ como nuestros hermanos campesinos en Perú”.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, comentó que “esta afirmación está fuera de la norma, Evo está acostumbrado a imponerse por encima de la ley. Lo que quiere es seguir convirtiendo al Chapare en tierra de nadie, territorio donde mandan él y sus cocaleros, con normas ajenas a lo que todos los bolivianos debemos cumplir. Es un feudo, una republiqueta, con la posibilidad de sacar a la Policía cuando le dé la gana. A ese punto ha llegado y ahora esta propuesta de control de extranjeros llega como si el trópico fuera un territorio ajeno a Bolivia, como si no hubieran normas de Migración para ingreso y salida de estas personas”, opinó.

La senadora de Creemos, Centa Rek, coincidió y señaló que “lo que pasa es que el conflicto entre Morales y el presidente Luis Arce, es cada día más profundo. Lo que se sabe es que empezará a reaccionar, y lo que plantea es que ‘a mi territorio no entra ni vicepresidente, ni ministro de Gobierno, ni Policía, voy a tener mi propia guardia’. Habla de una delimitación de territorio que hace pública y es una advertencia de que a su casa el Gobierno no entra”.

Félix Ajpi, senador del MAS, advirtió que “eso no depende del expresidente ni de los comunarios, sino del Gobierno. Lamento mucho que un expresidente obvie las leyes que él mismo aprobó en su gestión, la CPE, las reformas y todo lo que hizo”.

Morales contó que el sábado fue detenido cuando viajaba a su chaco. Cuando preguntó por qué, miembros de federación del trópico le explicaron que estaban controlando el paso de extranjeros, “Fuera extranjeros que no están legales. Los felicito por esa decisión. Por eso los colombianos, brasileños se replegaron hacia adentro, no sé si al Tipnis, al Conisur. Si no hay presencia policial, el pueblo nos va a defender como los ronderos en Perú”.