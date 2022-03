Evo apunta a Salvador Romero como responsable de su inhabilitación como candidato a senador en 2020

El líder del masismo, Juan Evo Morales, confirmó que interpondrá una demanda contra quienes habrían instruido su inhabilitación como candidato a senador por Cochabamba en las elecciones de 2020. Apuntó al extitular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, como responsable, al igual que a los miembros de la Sala Constitucional que firmaron el fallo en su contra.

"Vamos a estudiar con el equipo jurídico a quien corresponde, por supuesto tiene que ver mucho el expresidente del Tribunal Supremo Electoral (Salvador Romero), pero también los miembros de la Sala Constitucional, algunos se excusaron, algunos fallaron en mi contra”, afirmó en una entrevista con Bolivisión.

Morales aseguró que detrás de la Resolución Jurisdiccional 010/2020 de 20 de febrero, aprobada por el TSE existe una "instrucción política" y aseveró que no se trataría de un fallo jurídico, sino político.

El jueves se conoció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional la inhabilitación de Juan Evo Morales como candidato a senador. La sentencia da la razón al amparo constitucional interpuesto en contra de los miembros del Órgano Electoral.



El TCP consideró que se conculcaron los derechos del jefe del masismo al impedir su participación en los comicios electorales de 2020 y dispuso la indemnización económica que Juan Evo se negó a recibir, ya que su demanda "no fue por plata sino por justicia".



El exmandatario -desde Villa Tunari- recordó que no es el primer fallo constitucional que sale a su favor, ya que en 2002 tras su expulsión de la Cámara de Diputados, presuntamente impulsada por la Embajada de los Estados Unidos y por el entonces presidente Jorge 'Tuto' Quiroga, ganó la demanda.

En esa línea, relató que mientras se encontraba refugiado en Argentina, después de renunciar a la presidencia en noviembre de 2019, conoció que existía un plan también de la embajada estadounidense para proscribir al MAS.

"Desde Argentina como presidente el MAS-IPSP dimos una dura batalla. El TSE me decía que tenemos presiones internas y externas para eliminar al MAS y ganamos la batalla", afirmó.



Los miembros del partido azul también anunciaron que interpondrán una demanda en contra de los integrantes del Órgano Electoral. A ello se suma la denuncia de Óscar Graf Sánchez, quien presentó un recurso ante el TSE que pide que se investigue a los vocales que firmaron la resolución del 20 de febrero de 2020.

Consultado sobre el fallo constitucional a favor de Evo, el jurista y experto en temas electorales José Velasco dijo que esta decisión encierra y persigue la intención de cambiar a los vocales electorales, mismos que fueron posesionados en el gobierno transitorio de Jeanine Añez. Mencionó que al menos la mitad de los miembros de sala plena no estarían alineados al oficialismo.



“Se busca descabezar al TSE. Tenemos que seguir pensando que el Tribunal es independiente, pero lamentablemente no lo es. La cuestión política está muy enraizada en el Órgano Electoral y no podemos descartar que hay, si se quiere, una cierta acción política como para desplazar a los vocales del TSE que no están alineados con el esquema de Gobierno”, aseguró Velasco.



El experto recordó que en el libro Bolivia Leaks, de Juan Ramón Quintana, el autor menciona a Óscar Abel Hassenteufel como uno de los protegidos por la embajada de Estado Unidos. Esta situación demostraría que está alejado del oficialismo y “seguramente, por eso se quiere alejarlo de la presidencia del TSE. Esas situaciones no se pueden descartar”.



