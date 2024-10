Evo apunta al ministro de Justicia por reactivación del caso de estupro en su contra

"Yo no puedo entender qué clase de procurador o ministro de Justicia tenemos, cuando este caso está cerrado. Acaso no sabe que ya fui investigado por este delito ", disparó Morales, apoyado por sus organizaciones sociales, su abogado y seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según el exmandatario, “el 2020, la (Jeanine) Añez, usando el Ministerio de Justicia, ya me procesó, ya me investigó y se ha demostrado que no hubo nada, aquí está el documento, la sentencia, del 10 de diciembre de 2020, Yacuiba”, alzó el documento procedió a leer “resolución fiscal de rechazo” en el juzgado de instrucción en lo penal de esa región.



Según Morales, el caso tenía base en las figuras penales de “estupro agravado y corrupción niño, niña, adolescente”, dijo a tiempo de remarcar que la investigación en ese entonces duró poco más de un año y no demostraron nada.