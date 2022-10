Evo arremete contra Lima por tres casos y ampliado masista evaluará su trabajo

El expresidente Evo Morales emitió ayer una seguidilla de tuits contra el ministro de Justicia, Iván Lima, donde cuestiona su rol frente a tres casos que involucran al líder del MAS. La dirigencia oficialista identificó a Lima y al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, como los responsables de ejecutar el “plan negro”. Por eso, el ampliado del MAS evaluará mañana el desempeño de los ministros y la gestión de Gobierno para emitir recomendaciones a Luis Arce, como ocurrió en febrero.



“De lo poco que conozco al Ministro de Justicia, me parece la persona que más miente. Nos hacía creer que era nuestro abogado y defendía al MAS-IPSP. Ahora nos ataca como si fuera abogado de la derecha”, aseveró Morales en su cuenta de Twitter.



A este tuit le siguen otros donde acusa al ministro de defender intereses políticos lejanos al MAS y persiste en atacarlo por la supuesta filtración del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el ataque en el hotel de Las Américas que identificó al Gobierno de Morales como responsable de las ejecuciones extrajudiciales y tortura a cinco extranjeros.



El ministro Lima está en la mira del MAS desde 2021, al igual que su colega Eduardo Del Castillo. En los últimos días, fueron desafiados a mostrar su militancia y los tildaron de “pititas”.



Ninguno de los ministros aludidos se refirió sobre las últimas acusaciones del exmandatario y llamó la atención que el vocero presidencial, Jorge Richter, anunciara que el jefe de Estado “no va a distraer su agenda” para hablar de las peleas internas del partido oficialista, en relación al intercambio discursivo entre el vicepresidente David Choquehuanca y Morales, quienes también están divididos por el discurso de renovación



“Nosotros hemos señalado, de manera clara, hace como tres semanas, que se producirán unas reuniones internas en el MAS y en los espacios internos el presidente, seguramente, señalará todo lo que tenga que decir. No haremos manifestaciones públicas sobre la vida interna del MAS, menos el presidente extenderá la discusión a través de los medios de comunicación. Hay espacios internos y allá se va a decir todo lo que corresponde”, ratificó Richter.



Además del informe de la CIDH, que marcó el punto álgido de las acusaciones dentro del MAS en la última semana, Morales no olvida la denuncia del diputado Rolando Cuéllar quien acusó a su partido de supuestamente haber recibido dinero del narcotraficante José Miguel Farfán para financiar la campaña de 2014. Por lo que reprochó a Lima que haya declarado el caso de “narco aportes” en reserva y que no se haya demostrado que las cartas son “falsificadas”.



Hace dos semanas, el ministro Lima le respondió que en su despacho no existía ninguna investigación contra el expresidente y lamentó que “le estén informando mal” y consideró que “lo están utilizando como escudo gente que en su gobierno ha hecho mal las cosas”.



Ahora, la polémica se centró en los audios del presunto negociado de designación de jueces en el país por el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, y el diputado del MAS Gabriel Antonio Colque.



El lunes por la mañana, el ministro de Justicia había manifestado que el que cometió el mayor delito fue el diputado Colque, que filtró el audio de una conversación y que el mismo fue publicado de manera tergiversada; pero no hizo referencia a investigar al magistrado Molina por el contenido de la conversación.



Luego de recibir críticas a la decisión de censurar la filtración del audio que compromete al presidente del Consejo de la Magistratura, el ministro de Justicia dijo que se investigará a todos los protagonistas de la grabación.



“El Viceministerio de Transparencia del Ministerio de Justicia tiene la obligación legal de procesar e investigar la denuncia formulada contra el presidente del Consejo de la Magistratura y el diputado Colque. Es delito pedir que se nombre como conciliador a quien no lo merece”, señala una publicación de Lima.



El exmandatario no le perdona este error y tildó el hecho como “sospechoso” y pidió que el caso se investigue con imparcialidad, objetividad y celeridad.



“Es muy sospechoso que el ministro de Justicia, que no es militante del MAS-IPSP, adelante una investigación, acuse sin pruebas a un diputado y anticipe la inocencia del presidente del Consejo de la Magistratura. ¿A quién quiere proteger? ¿Quién está nervioso?”, cuestionó.



El fin de semana se publicó un audio en el que se escucha la conversación entre Molina y el diputado Colque (MAS). En el mismo se pide sugerencias de nombres para que ocupen cargos en la justicia. El lunes el Consejo de la Magistratura publicó un comunicado en el que admite la veracidad del audio, aunque matiza y señala que el mismo fue manipulado. Sin embargo, ayer Molina se disculpó y sostuvo que no cometió ningún delito.



Ampliado del MAS



En el último mes, el oficialismo se vio implicado en graves denuncias por corrupción que generaron el avivamiento de las pugnas internas y que ahora derivaron en una nueva evaluación al gobierno de Luis Arce y a sus ministros.



Este jueves, los dirigentes departamentales, políticos y el Pacto de Unidad se reunirán para analizar la gestión y a los ministerios. Ni el presidente ni el vicepresidente están invitados a participar del encuentro.



“Vamos a evaluar la gestión de Gobierno para ayudar a nuestro presidente. A veces los ministros mienten y dicen que todo está bien, pero a veces las bases no son atendidas”, dijo el vicepresidente del MAS, Gerardo García, en contacto con EL DEBER.



García aseguró que harán énfasis en el desempeño de Lima y Del Castillo. El dirigente masista aseguró que Lima filtró el informe de la CIDH y no conciben que su propio Gobierno haga persecución a su máximo líder.



“Siempre hemos hecho críticas constructivas y daremos recomendaciones. En el plan negro sabemos quiénes están detrás de esto para manchar la imagen de nuestro hermano Evo Morales y son el ministro de Gobierno y de Justicia, por el resto no sabemos”, dijo García.



Aseguró que con este plan se busca evitar que Morales sea candidato el 2025. “Había sido delito que algunos se hayan pronunciado que Evo sea candidato el 2025-2030. Quieren borrarlo, procesarlo y meterlo preso”, sostuvo.