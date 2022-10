Evo busca involucrar al Gobierno en la polémica sobre informe de CIDH

Respondió a Morales que no se puede responder inmediatamente, como solicita, porque tiene un procedimiento interno . “Primero, se le comunica oficialmente al Procurador General del Estado. “(Wilfredo Chávez). Fue notificado el 26 de julio y con la reserva y confidencialidad del caso, lo pasó a la Cancillería y al Ministro de Justicia porque ese informe tiene dos posibilidades, que nosotros aceptemos o rechacemos su contenido. No hay otras alternativas”.

Complementó que “lo que va a ocurrir es que este caso va a continuar desarrollándose y se van a aclarar todas las situaciones porque lo que no debe quedarle duda al pueblo boliviano, es que nada queda oculto bajo el sol y toda mentira se sabe y toda situación se termina aclarando . Acá hay una situación que se va a aclarar en los marcos constitucionales, en diálogo con la CIDH y con un gobierno que es responsable y respetuoso de los derechos humanos; lo demás son anécdotas sobre las cuales no nos vamos a pronunciar”, dijo en conferencia de prensa.

En su defensa, ayer Evo Morales señaló: “No me arrepiento de haber defendido la unidad nacional, la unidad de la patria”. Advirtió que se conoció el informe el domingo pasado y luego “toda la semana contra Evo. No es contra mi sino contra el movimiento indígena, movimientos sociales y patriotas de las ciudades. La traición a la patria no prescribe. El Gobierno de facto archivó este caso. Espero que la justicia esté reactivando este proceso de investigación”.