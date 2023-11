Evo confirma protestas en el país y pide investigar "imparcialidad" de observadores del TSE

Previamente, Evo hizo una larga explicación del tema. “Yo me pregunto, cómo es posible que Evo Morales no tenga certificado si es el fundador del MAS. Me informaron que 11 dirigentes de los 16 que fuimos elegidos, entre ellos estaba yo, (no tenía certificado). Se anuló (lo determinado en) el Congreso por encima de tres informes legales, al menos dos de ellos reconocieron el Congreso, es muy raro. Quisiéramos que nuestro delegado ante el TSE, el doctor Diego Jiménez, que hizo seguimiento, explique qué pasó. Oportunamente dije que había que armar tres equipos: electoral, penal y constitucional, Wilfredo Chávez estuvo a cargo de organizarlos. Al margen de una lucha social y política, vamos a enfrentar una lucha jurídica", manifestó.