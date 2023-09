Evo confirma que será candidato presidencial en 2025 y critica a Arce por retraso en las obras en Santa Cruz

Complementó: “Voy a dar todo lo que pueda. Tenemos fuerza todavía. V amos a enfrentar con la verdad, dignidad y honestidad toda esa agresión que sufrimos en las redes sociales desde el Ministerio de la Presidencia. Quiero que sepa el pueblo boliviano. El plan que tienen, si no van a poder parar el Congreso Ordinario de Lauca Ñ e inhabilitarnos, van a usar a una mujer para atacarnos, tal como hizo la derecha".

En el programa radial expresó sus felicitaciones a esa región. “Recordando (su gobierno), había grandes planes para Santa Cruz. Un 31 de diciembre, con la Confederación de Empresarios Privados, las distintas instituciones privadas de Santa Cruz, la Central Obrera Departamental a la cabeza del ‘Flaco’ Borda, que en paz descanse, el movimiento campesinos debatimos cómo abrir Puerto Busch, y no solamente pensar en salir al Pacífico, sino también al Atlántico, conectando con el Río de la Plata. Una linda integración. Ahora, ese proyecto está paralizado, cero de gestión, no hay acciones para garantizar este puerto que no es solamente para Santa Cruz, sino para toda Bolivia”.