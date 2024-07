Evo conmina al TSE a recuperar su independencia y a dejar de depender del Gobierno y del TCP

El expresidente Evo Morales, en su programa semanal en radio Kawsachun Coca, criticó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y lo conminó a recuperar su independencia y a no depender del Gobierno ni del Tribunal Constitucional 'auto prorrogado'.

Morales manifestó que no hay institucionalidad en el Estado. "El deseo del MAS-IPSP es que el Tribunal Supremo Electoral tenga solvencia constitucional y autoridad moral para garantizar la elección nacional".

Manifestó que “ se debe restituir la autonomía, la independencia del Órgano Electoral y que deje de someterse, no todos, algunos de sus integrantes, al Poder Ejecutivo. Y algunas salas constitucionales. Cómo es posible que los auto prorrogados estén por encima de un poder del Estado como el TSE”.

Dijo que, sin independencia no hay institucionalidad. “Y segundo, yo dije que por culpa del TSE hay bancadas divididas. Por ley, el curul es del partido, agrupación o movimiento político. No es la persona. Nosotros hacemos una demanda y el Órgano Electoral consulta al Tribunal Constitucional. No pues, perdió total autoridad. Si aplicaran solamente la ley, todas las bancadas estarían unidas”.