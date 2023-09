Evo contra Mayta: “No sé que está haciendo la Cancillería”

A la lista de ministros observados por el expresidente Evo Morales se sumó el canciller Rogelio Mayta, a quien el líder del MAS acusó de perjudicar al Estado, no solo al Gobierno, porque mientras el Ejecutivo dice que quiere ser parte del Brics, Bolivia no designa embajadores con los países que la conforman y que son “aliados estratégicos” del actual gobierno.

“No sé si en la Cancillería alguien está perjudicando al Estado, Estado, no solamente al Gobierno (…) ¿Bolivia puede intentar entrar al Brics? Primero: ya son tres años (del gobierno de Arce) y no tenemos embajador en China. Por favor (...) yo no sé qué hace la Cancillería”, protestó Morales.

Meses atrás el presidente Luis Arce participó en Sudáfrica de la reunión del bloque de los Brics (sigla que se refiere a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y expresó su gran interés de ser parte de ese bloque. No obstante, el actual gobierno a punto de cumplir tres años en el poder no designó embajadores ante China, India y Brasil.

“No tenemos embajador en Brasil, no tenemos embajador en India. ¿Qué es eso…?(son) tres años. Brasil con Lula, China, son aliados estratégicos de Bolivia. En este momento podemos estar avanzando con paso acelerado con Brasil en el tema agropecuario, inversión”, afirmó Morales.

En el caso de China, el 4 de agosto de este año, después de cuatro años de gestión, Huang Yazhong, que era Embajador de la República Popular China , terminó sus funciones.

Mayta despidió a Yazhong, con la Condecoración de la Legión de Honor Mariscal Andrés Santa Cruz y Calahumana en el Grado Gran Cruz.

En cambio, Bolivia, desde la asunción al poder, Arce no designó embajador ante China. La página de la Cancillería no tiene una lista actualizada de los funcionarios en el exterior.

“Si no nombran oportunamente un embajador, ese país (en este caso China) no nombra embajador. No sé por qué tiempo no vamos a tener embajador de China hacia Bolivia. Si en tres años el Estado boliviano no nombra embajador, siendo China nuestro aliado estratégico. Por favor, ¿qué hace la Cancillería?, es una decepción”, protestó Morales.

En el caso de Rusia, Bolivia designó a María Luisa Ramos como embajadora ante la Federación Rusa. Pero Bolivia no tiene embajador en India ni Brasil.

“No tener embajadores en China, en India, no pues, no hay gestión pública. Es desprecio pues, a Brasil, a China, a India, no mandar embajadores”, señaló Morales.

Además de Rogelio Mayta, Morales tiene en la mira a los ministros de Gobierno, Eduardo Del Castillo; de Justicia, Iván Lima, entre otros.

