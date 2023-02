Evo critica al Comité cívico y le recuerdan que hay dirigentes ‘eternos’ en el MAS

La diputada cruceña Luisa Nayar, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), rechazó, en ese contexto, la postura que asumió el también expresidente. “¿Qué pasa si yo voy a postularme como dirigente de la Federación de mujeres Bartolina Sisa? A mí no me van a permitir las Bartolinas postularme a esta organización; tampoco le van a permitir a ninguna otra persona que no sea militante o afín al MAS postularse. Eso también puede ser considerado como un acto de discriminación, pero no se dice eso”, afirmó.