Evo critica al gabinete de Arce tras apoyo del MAS

“El 10 de noviembre de 2019, un compañero, un hermano nuestro me dijo que ‘para salvar el proceso de cambio, hay que salvar la vida de Evo’. Eso me hizo pensar una hora más o menos. Entonces, hay que salvar la vida. Si yo me quedaba, era morir matando. Al día siguiente estaba preparada una gran concentración para retomar ya la Casa Grande del Pueblo y el Palacio Quemado. Me iba a morir matando, ahí se acababa el MAS, ahí se acababa el proceso de cambio”, relató. Luego, desde su cuenta en Twitter, dijo que renunció para evitar “el derramamiento de sangre”. Sucedió tras la denuncia de la OEA de “manipulación electoral”.