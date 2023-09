Evo critica al Gobierno por satanizar el bloqueo de los campesinos (que se suspendió) y no el de Buena Vista, de los afines al oficialismo

El expresidente Evo Morales, tras asegurar que no es una muestra de debilidad la decisión del Pacto de Unidad paralelo que suspendió el paro indefinido y bloqueo de caminos que estaba previsto para este lunes, criticó al Gobierno por satanizar esa medida de presión, pero no hacerlo con los más de 10 días de bloqueo que mantuvieron los afines al oficialismo en demanda de la carretera Buena Vista-Tres cruces , en Santa Cruz.

Con relación a esto último, la medida está en cuarto intermedio. Pero, el propio ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, advirtió que si la Gobernación y la Asamblea legislativa de Santa Cruz no ratifican el convenio intergubernativo para la construcción del tramo carretero Buena Vista – Las Cruces habrá nuevas presiones de sectores que exigen la construcción del tramo caminero , pese a que voces desde la sociedad civil, el Comité pro Santa Cruz y la Sociedad de Ingenieros denunciaron que vulnera la reserva de agua Güendá -Urubó.

“La semana pasada dije que no era el mejor momento para movilizarnos. Yo tomé una posición, y algunos medios de comunicación y el Gobierno me acusaron de 'Evo bloqueador', como en tiempos neoliberales, tratando de penalizar, criminalizar una protesta. Con el bloqueo de caminos hasta se ha recuperado la democracia”, aseguró.

El expresidente aseguró que aunque no participó en la reunión de su Pacto de Unidad, advirtió que lejos de ser una manifestación de debilidad “han escuchado al pueblo, a los empresarios, exportadores, y dieron este cuarto intermedio”.

En una nueva faceta en su discurso, ya no critica a la prensa “de la derecha”, ahora lanzó dardos a “los medios del Estado que muestran esto como una derrota .

La protesta que motivó la amenaza nacional de bloqueo de afines a Evo surgió a partir de la gasificación ocurrida en la reunión de la Csutcb en la ciudad de El Alto. "Cuando el Gobierno no puede meter como dirigente de un sector, a un oficialista, procede a gasificar”, lamentó.

Fustigó a la gestión de Arce y lamentó que “sector social que no le obedece, no se somete y no tiene control de sus dirigentes con prebendas, es marginado y olvidado. Entiendo la posición que tomó la verdadera Csutcb, los interculturales y el resto del Pacto de Unidad ante la intromisión”, advirtió.