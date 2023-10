Evo denuncia financiación del cabildo por medio de embajadas y dice sentir pena por Arce porque hace ‘huevadas’

“Faltando días (del cabildo) desde Cancillería han pedido 2.000 dólares por embajada y por consulado en una cuenta bancaria. Tu tarea Leonardo (Loza) investigue y pida, no creo que puedan ocultar. En dos o tres días creo que han recaudado más de 50 o 60 mil dólares a una cuenta bancaria. ‘Se transfieren fondos de Cancillería para financiar el cabildo y pagos a dirigentes’. La instrucción es de (canciller Rogelio) Mayta o Eva Chuquimia (viceministra de Gestión Institucional y Consular), la operadora Marleni Flores Valdez. En su cuenta bancaria, se equivocaron, esto es cárcel, ni saben cómo robar, no saben robar, por cuenta bancaria depositando desde el exterior. Dejo toda la documentación compañero (Loza)”, denunció Morales en su programa dominical en radio Kawsachun Coca.

“Salió un pliego para Lucho (Arce), vi su carita del Lucho cuando estaban leyendo el pliego. A mí ya me da pena el Lucho, no solo reacciono contra Lucho por las huevadas que hace, perdone las tonterías que hace, sino me da pena. ¿Por qué digo esto? Él financia el cabildo para que el movimiento social pida cambio de sus ministros, cambio de sus viceministros, que hay corrupción en el Gobierno, que hay burocracia, que le digan en su cara al Lucho y al David (Choquehuanca)”, resaltó Morales entre risas.