Evo denuncia que Arce y la Justicia pactaron la prórroga de magistrados a cambio de inhabilitarlo como candidato

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que en una reunión en el municipio de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, se demostró a Evo Morales que no existe el denominado “plan negro” en su contra. La autoridad añadió que en ese encuentro participaron el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y varios ministros y que el líder cocalero salió satisfecho por la explicación.



“Yo no creo que la política boliviana y la democracia puedan quedar fortalecidas si nos vamos a basar en afirmaciones que no sean precisas, en informaciones que no sean basadas en la realidad. Hay que descartar definitivamente la posibilidad de existencia de un plan negro, un plan negro no existe y lo digo como ministro de Justicia, no existe un plan negro. El plan negro solamente existe en la imaginación de personas que están desinformando (…) Se lo hemos comunicado y se lo hemos informado los ministros de Estado, al compañero Evo Morales en reuniones que tuvimos en Sacaba, reuniones en las que estuvimos junto al Pacto de Unidad, junto a nuestro presidente (Luis Arce), junto a nuestro vicepresidente (David Choquehuanca), con él presente en la mesa, en frente mío, discutiendo muchos temas, analizando coyuntura y determinando estos temas, le mostramos los ministros que jamás podría existir esa figura llamada plan negro”, afirmó Lima.