Evo desafía a autoridades peruanas y dice que le hacen campaña gratis con un proceso que "no tiene pies ni cabeza"

"Consultando con mis abogados me dicen que esa demanda no tiene pies ni cabeza. ¿Tratando de que Evo no entre (a Perú), creen que perjudican a Evo?, perdonen soy muy atrevido, creo que más bien nos hacen una campaña gratis. Tal vez no me conocían y me conocían cuando era presidente, pero están hablando de Evo Morales (sin ser presidente), muchas gracias por ser jefes de campaña", dijo Morales en su programa emitido por Radio Kawsachun Coca.