Evo desafía a que lo enjuicien por la crisis de 2019

En ese contexto, subrayó que Arce puso la condición de inhabilitarlo. “Si Evo no llega a ser candidato, él (Luis Arce) será presidente, con esa lógica. El mundo es tan chiquito, todo se sabe, los mismos magistrados me están informando, yo no busco información, no hago Inteligencia, los datos me llegan. Ya no saben qué hacer. Una prórroga de tanto tiempo es absolutamente ilegal”, cuestionó el expresidente.