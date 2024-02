Evo descarga contra García Linera, el nuevo “enemigo” con el que convivió 14 años en el poder

Morales también expresó su sorpresa porque García Linera no tiene demandas instaladas en la gestión de Jeanine Áñez y porque también no se inspeccionó su domicilio tras los conflictos de 2019, como lo hicieron -dijo- c on sus domicilios en las ciudades de La Paz y Cochabamba.

“En los primeros días, primeros meses, años, firmaba como ‘Licenciado Álvaro García Linera’. Yo lo respetaba, ¿no lo iba a investigar? No me acuerdo bien, pero (recibió) una demanda, no había sido licenciado. Si uno es licenciado yo respeto, su conocimiento, es intelectual. Sobre esa demanda nunca pregunté, pero se cerró la demanda. A nombre del Gobierno, a nombre de Evo, manipularon para imponer que no vaya al proceso de demanda de que no era licenciado”, expresó Morales el domingo en su programa radial en Kawsachun Coca.