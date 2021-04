Evo desde el trópico: "Si la Justicia hubiera detenido a los golpistas, hoy Camacho no fuera gobernador y Arias y Reyes Villa no serían alcaldes

Escucha esta nota aquí

"Después de que recuperamos la democracia y el MAS asumió la presidencia en noviembre del año pasado, ha vuelto el estado de derecho, con el debido proceso. Si la justicia, en diciembre del año pasado, hubiera detenido a los golpistas, no habría Camacho gobernador, Iván Arias alcalde, o Manfred Reyes Villa alcalde. Muy tarde la reacción de detener a los golpistas, lo dejo para el debate. (...) Cuando yo estaba en la clínica, me dijeron que los familiares de otros fallecidos y detenidos casi nos rebasan, con justa razón, porque no había justicia", dijo este sábado Evo Morales, en una reunión en el Trópico de Cochabamba y lanzó varias líneas a sus dirigentes.

Según Morales, el año pasado, en la evaluación, dijo que "el golpe" no estaba derrotado y que no se había desmontado a los golpistas por culpa de la Justicia. Le informaron que "la derecha", desde Santa Cruz, quiere acortar el mandato de Lucho Arce, pero no hubo reacción (dentro del instrumento político) y tampoco él podía forzarla.

"Este año, en enero o febrero, dijeron públicamente que hay que acortar el mandato de Lucho, ya posicionaron eso, incluso echándome la culpa de que yo estaría conspirando. Un golpista dice: 'Lucho, cuidado que te pase como a Evo'", dijo.

Morales aseguró que, después de la detención de Añez, "la derecha" intentó movilizar en Santa Cruz, pero fracasó. Aseguró que el Comité Cívico de Santa Cruz trató de movilizar y liberar a Añez, pero fracasó".

Según Morales, de emergencia se reunió con ejecutivos, concejales y otros afines para decidir qué medidas tomar, si se movilizaban en ese momento o esperaban las elecciones. "Coincidimos en que había que priorizar la campaña, hicimos eso, pero también dijimos que no podíamos estar callados. En reunión acordamos una masiva concentración para demostrar nuestro poder a los golpistas el 17 de abril", anunció.

En la misma cita de este sábado, al inicio de su discurso, Evo Morales ya había ilustrado sobre el poder de las marchas en su partido. "La derecha no quería aprobar la renta dignidad, dije 'si queremos aprobarla, hay que marchar'. Hemos aprobado con la marcha. Así ganamos, si no tenemos mayoría, entonces con el pueblo", aseveró.