Evo desde Villa Tunari: “Reto a Lucho a que vayamos a las primarias; no tengo miedo a nadie”

Día de la revolución, después el día del Estado. Y tantos actos históricos de promulgación, de aprobación, de negociaciones que tuvimos para buscar consensos. ¿Consensos? Pero, ahora mismo hay una guerra de acusaciones en el MAS. ¿Qué opina? La situación se profundiza porque hay diferencias ideológicas, programáticas, orgánicas, hasta de ética con el gobierno de Lucho y David. El mundo indígena, por historia, por herencia y por vivencia, somos anticolonialistas y anticolonialistas. Que en nuestro aniversario (MAS-IPSP) Lucho nos diga que no hay que tener miedo al pluralismo ideológico, eso es de la derecha. Lucho va a Santa Cruz para regalar un hospital móvil. Al día siguiente, la Embajada de Estados Unidos dice ‘nosotros te lo hemos regalado’. Recibir regalitos que vienen del Comando Sur. No pues, este regalo lo admitió a (Jeanine) Añez, y (Luis Arce) lo está entregando sin dignidad. No deben depender de la deuda externa sino del movimiento económico, en este momento no hay política económica. En nuestros datos, 30% de hermanos y hermanas pasaron a la clase media. Ahora, algunos sectores están volviendo a la pobreza o la extrema pobreza. ¿Podría marcar el momento en el que rompe con Luis Arce? Es difícil garantizar cero de corrupción, pero yo garanticé cero tolerancia como fue el caso del exministro Santos Ramírez. Hay una profunda diferencia, informé a solas a Lucho, con pruebas, sobre el coronel Arancibia y el coronel José María Velasco, de la Felcn, con semejantes audios de protección al narcotráfico y no pasó nada.Después denuncié (a mediados de 2021) a la Fiscalía y empezaron las diferencias. En reuniones posteriores dijimos que Lucho y David ya no son del MAS, no permitiremos protección a la corrupción, nepotismo y narcotráfico que afecten al partido, esa es nuestra política. Yo no pedí puesto ni para portero (en el Gobierno). Iván Lima lo culpa por frenar la reforma de Justicia. ¿El sistema judicial merece una reforma? ¿Qué hay que cambiar? Cuando retorné desde Argentina (9 de noviembre de 2020) y estaba en La Paz para tramitar mi pasaporte diplomático como expresidente, me buscó el Ministro de Justicia para decirme que David Choquehuanca iba a dar un golpe de Estado a Lucho. Primera vez que digo esto, él (Lima) me dijo: ‘soy evista’ y que renunciaría cuando yo se lo pida. Le pido públicamente que renuncie. En 2021, Iván Lima lanzó a 10 notables para la reforma judicial. A mí me sorprendió. Los notables solo hicieron parches en la Constitución, a excepción de Rodríguez Veltzé y un tal Gutiérrez, los no notables hemos refundado Bolivia. Cómo dividieron la asamblea y no pueden gobernar, ahora quieren gobernar con los magistrados del TCP, el mundo es realmente chico. Se aprueba una ley, convoca la Asamblea a elecciones, se somete al voto y seis meses se puede hacer.

Hay comunidades enteras del Norte de Potosí que están con usted, pero otras no...



La clase media decía que con Evo había plata y que tenía que volver. La base social de Lucho son los funcionarios y dirigentes prebendales, como en los tiempos neoliberales. Yo gané con el apoyo de la mayoría de la federación, el pueblo lo sabe, soy el presidente más procesado de toda la historia de Bolivia, solo Rodríguez Veltzé no me procesó. Si no tuviera apoyo, por qué cada día hablan de mí, con motivo o mentiras.



El Ministro de Gobierno dijo que después de 16 años la Felcn ingresó a cinco sindicatos de Villa Tunari... ¿Eso es cierto?

Mirá, patrullaje hay cada semana y mes, entran de aquí y para allá. Chimoré parece un cuartel, verificando cerca de mi chaco y no hay ni detenidos, solo es para amenazar como en tiempos neoliberales.



Pero hubo casos de secuestro y asesinato en Entre Ríos, Shinahota. ¿Es una zona roja?



Yo pedí personalmente al Ministro de Gobierno que haga rastrillajes con Migración para controlar y sacar a gente extranjera. Aquí llegaron peruanos y colombianos. Por eso pedí seguridad y más recursos para una lucha contra el narcotráfico.



También se habló que dirigentes sindicales protegían a capos del narcotráfico en el trópico cochabambino. ¿Que sabe?



¿Por qué me pregunta eso? No me esté insinuando como el Ministro de Gobierno, por favor. No es mi responsabilidad, si quiere lo llevo a que vea el control que se hace. Esa es responsabilidad del Estado que hace todos esos controles.



Muy bien. Sobre su chaco. ¿Ese es su lugar de descanso?



Soy del campo, empezamos con la piscina el 1 de enero de 2021, en los dos chacos tengo como 30 piscinas para criar a los peces tambaquí, también para sembrar y cosechar. Es lindo, producir alimento, es para la vida. Con la ganancia también pago al banco.



Usted observó que estén vigente los cupos de exportación, pero fue bajo su presidencia cuando entraron en vigencia. ¿Por qué el cambio de opinión?



Inicialmente había mucha especulación de los intermediarios, faltaba arroz y algunos preferían vender el más barato fuera de Bolivia, ahí sí hubo momentáneamente (restricciones), pero cuando creamos Emapa liberamos todo.



Ahora, con semejante mercado seguro como en China, con carne, soya, café, quinua. Hay que suscribir qué productos exportar. Por esocomento que es importante crear un ministerio o viceministerio de Ganadería, con un cruceño como del Beni o Pando a la cabeza.



¿Qué se hizo de forma concreta durante su Gobierno para evitar la caída de las reservas de gas y llegar hasta los actuales indicadores?



El plan que teníamos era exportar litio y energía, porque depender totalmente la economía de un recurso no renovable no es bueno, en cualquier país del mundo. Cuando llegamos al Gobierno apenas se generaban 900 megavatios y mercado interno consumía 700. En el 2019, el mercado interno llegó a 1.500 megavatios y la capacidad de generación 3.200. Así cierra el Ministerio de Energía. Si no hay energía, no hay industria ni Estatal ni privada.



¿Se debe mantener los subsidios a los combustibles?

Es importante mantenerlo, pero hay bastantes formas de sustituir o bajar la subvención como el etanol. En nuestra gestión mezclamos gasolina con alcohol hasta el 25% y también implementar otra forma de pago para así no deber a los cañeros. El metanol tengo muchas dudas sobre eso, hasta el 2025 no creo que funcione.



¿El tipo de cambio del dólar se debe mantener?



Dependiendo del tiempo, con una pequeña inflación, pero hay que trabajar con el sector privado importador-exportador. Los que mas conocen de la economía son los dirigentes que luchan por las reivindicaciones y el sector privado, con ellos hay que trabajar para ver en qué medida Bolivia gane con la política monetaria.



¿Cree que hay dinero para seguir con los bonos sociales?



Si no fuera la Renta Dignidad cómo sería la extrema pobreza, en este momento se debe crear un segundo aguinaldo para los viejitos. Me preocupan las madres solteras, se debe pensar en un bono para ellas.



¿Cuál es su opinión por la caída de las reservas?



Cuando llegamos había 1700 millones de reservas internacionales, en 2015 llegamos a más de 15 mil millones de reservas. Empezamos a bajar por dos razones, por el precio del petróleo, porque empezamos a industrializar, a importar tecnología y la fuga de divisas.



En el litio estamos paralizados, lo dejamos para procesar mil toneladas en la planta piloto, apenas 600 el año pasado ni siquiera aprovecharon en buenos tiempos.



Entregaron la producción de 15.000 toneladas de carbonato de litio, pero no hay agua, ni GNL ni nuevas piscinas para materia prima. No estamos aprovechando eso y aquí viene el tema agropecuario, eso está en nuestras manos. Con el sector agroindustrial tenemos que hablar y planificar, aprovechar esos mercados.



Hemos planteado retomar 41 plantas de litio rumbo al 2030.



¿Hay algo de la gestión de Arce que Ud. pueda destacar?



Me llamó la atención la sustitución a la importación con la industrialización. Yo rimé eso de rumbo al Bicentenario.



¿No cree que el bloqueo por la renuncia de los magistrados dañará la economía nacional?



Cualquier movilización afecta, pero cuando los movimientos piden respeto a la Constitución y a la democracia, no al golpe judicial. Yo no sabía, a mi me sorprendieron. Ojalá el Gobierno de Lucho pueda garantizar las elecciones judiciales, para elegir en corto tiempo.



Para cerrar esta conversación, cómo es que Evo Morales se ve de aquí a 10 años...



Me veo haciendo deporte y trabajando en el campo y apoyando a la izquierda.