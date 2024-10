Evo dice que 600 policías le darán la ‘bienvenida’ cuando declare por el caso de estupro

Evo Morales salió anoche a hablar sobre la demanda de trata y tráfico de personas y estupro agravado en su contra. El expresidente denunció que 600 policías le darán hoy la “bienvenida” en la ciudad de Tarija cuando se presente a declarar por este proceso. El ministro de Justicia, César Siles, afirmó que podría emitirse una orden de aprehensión contra el líder cocalero si es que no se presenta en caso de que Morales no acuda al requerimiento de citación.

“Esta mañana (ayer) me comunicaron e informaron, tanto hermanos militares y policías, y algunos jueces y fiscales, que el Gobierno de Lucho Arce, mediante la ministra de la Presidencia y el ministro de Justicia, (ordenaron) detención a Ev o . Acabamos de informarnos que el comandante departamental de la Policía en Tarija informa que me están esperando 600 policías. Recordarle a la población que ni siquiera al estilo de los gobiernos neoliberales, sino al estilo de la dictadura”, afirmó Morales en el inicio de la entrevista.

Romero detalló que existen vulneraciones en el proceso contra Morales. El exministro dijo que este caso ya fue cerrado en 2020 y que no es válido abrirlo nuevamente. Además, reclamó que no existe una investigación y que si hay una demanda. Por último, observó que este proceso sea abierto de oficio en Tarija y no en el municipio de Villa Tunari, donde radica el denunciado, en este caso Evo Morales.