Evo dice que audio de Marset confirma que el Gobierno protege al narcotráfico

Afirmó que, con el actual Gobierno, la droga que ingresa por Perú, “con protección del Gobierno, se pasa a otros países. Ahora somos conocidos por país exportador, duele escuchar que nos digan narcoestado, nunca nos dijeron así en mi gobierno. Espero no estar exagerando, el Gobierno debe tomas acciones inmediatas. Policías me dijeron que el ministro estaba permanentemente en contacto con este señor Marset. Otros dijeron que le pagaba protección, mensualmente como $us 200 mil. Las fuentes son policías en servicio activo”.

Este sábado, 12 de agosto, el narco uruguayo sacó un segundo video para defender a su familia y atacar al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a quien tildó de “burro” por brindar información errada. Además, afirmó: “Están buscándome cielo y tierra porque tengo mucha información y, la verdad, si hablo, la política de Bolivia se va a la mierda, pero a mí no me importa eso, pero no se preocupen, no voy a hablar (…) Les comentó también que de Bolivia me fui hace rato, así que no me busquen más por ahí, bueno, si quieren pueden seguir buscándome, pero les cuento que estoy lejos”.