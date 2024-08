Evo dice que el Gobierno busca extraditarlo a Estados Unidos utilizando el caso Dávila

El líder cocalero enumeró los procesos que le abrieron en diferentes gobiernos y dijo que Luis Arce y sus allegados pretenden iniciar juicios acusándolo de diferentes delitos. “César Siles, el procurador, he escuchado en la prensa que me va a procesar, vinieron a decirme que están sacando 40.000 dólares por militar encarcelado por el autogolpe, tienen que investigar y ahora me está procesando. César Siles es el autor intelectual para que me inhabiliten como senador. Eso no hace gratis, entonces la Procuraduría me está denunciando”, dijo Morales en su programa en radio Kawsachun Coca.