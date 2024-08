Evo dice que es ‘indigno’ el plan de extradición contra Dávila

“Están usando al coronel Maximiliano Dávila. Es información oficial. Sigue llegando información de familiares de Maximiliano Dávila, de sus asesores. Están exigiendo desde el Ministerio de Gobierno, no quiero decir nombres, desde el Ministerio de Justicia, que se acoja a un procedimiento abreviado e involucre, acuse a Evo para no ser extraditado. Según información que me ha llegado, Dávila ha rechazado rotundamente”, reveló ayer el exmandatario en su programa radial.