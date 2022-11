Evo dice que la decisión de postergar el censo hasta el 2024 fue política

Luego, complementó, recordó que se usaron movilidades de las alcaldías, gobernaciones, FFAA y ministerios. “Juntamos todos los vehículos y así se solucionó. Compramos y garantizamos también unos cuantos. Yo no soy técnico ni experto, alquilamos o nos prestamos equipos que no habían en Bolivia de Argentina. Gastamos como $us 55 millones, aprobados por la Asamblea. El Legislativo aprobó más de $us 140 millones para esa actividad”.