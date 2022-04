Evo dice que “la unidad del bloque popular del MAS está intacta” y acusa a la derecha de sembrar intrigas

Escucha esta nota aquí

Juan Evo Morales garantizó este lunes la unidad al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) y acusó a “la derecha golpista” y “sus medios” de sembrar intrigas y mentiras sobre las pugnas por el liderazgo al interior del partido azul.

Mediante su cuenta en Twitter, el dirigente cocalero aseguró que resuelven internamente sus contradicciones e instó a su militancia a no dejarse confundir y habló de “la dignidad, soberanía y economía de nuestro pueblo”.

“Hago un llamado a nuestra militancia a no dejarse confundir con las mentiras e intrigas de la derecha golpista y sus medios que busca dividir y desestabilizar. La unidad del bloque popular del MAS-IPSP está intacta. Nuestras organizaciones trabajan de la mano con nuestro Gobierno”, posteó.

Esta jornada debería tener lugar una reunión entre el Pacto de Unidad, el jefe del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, aunque no está confirmada su realización. Morales señala que no recibió la invitación oficial y que no tendría sentido la cita.

Uno de los tuits:

Hago un llamado a nuestra militancia a no dejarse confundir con las mentiras e intrigas de la derecha golpista y sus medios que busca dividir y desestabilizar. La unidad del bloque popular del MAS-IPSP está intacta. Nuestras organizaciones trabajan de la mano con nuestro gobierno — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) April 18, 2022

“El MAS-IPSP es una organización política viva que debate y resuelve internamente sus contradicciones. A la hora de defender la dignidad, soberanía y economía de nuestro pueblo, actuamos con la verdad, unidad y solidaridad; sin mezquindad ni falsedad. ¡Somos pueblo, somos MAS!”, acotó.

El expresidente también recalcó que, “a diferencia de partidos opositores que se dedican a sus campañas de odio y racismo contra Evo, nuestro instrumento político que llegó al Gobierno gracias al voto del pueblo, tiene un plan de trabajo para reconstruir la economía y la democracia destruidas por el régimen de facto”.

Lea también Santa Cruz Rolando Cuéllar (MAS): "Evo ha perdido el horizonte y caído en indisciplina política" (VER EL VIDEO) El diputado sostiene un cruce de declaraciones permanente en contra de "la vieja rosca" que rodea al expresidente. "Morales abandonó el país y nos dejó a la deriva", recalcó