Evo dice que ‘Lucho y David’ pelearon por ministerios, desde el Gobierno lo niegan

También habló de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien -según su versión- le reclamó a Arce porqué no la nombró Canciller y hasta aseguró que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, tiene hijos, “extra matrimonio”. Esto en respuesta a críticas que circulan en las redes.

“En dos meses no preparar el nuevo cancillery se va (Rogelio Mayta a la CAN, y estábamos) 10 días creo, sin canciller. Tengo información oficial. ¿Por qué tardaron 10 días? Por una pelea interna. Se agarraron, cruzaron palabras, Lucho (Luis Arce) y David (Choquehuanca)”, aseguró Morales.

Sobre Prada, Morales aseguró que estaba “enojada para el Lucho” y le dijo: ‘Usted me ofreció la Cancillería. ¿Y ahora? pelea total”, relató Morales en su programa de radio que emite Kawsachun Coca.

Asimismo, para Morales el vicepresidente Choquehuanca “usó el cabildo para hacer cambiar ministros”, un hecho que no se dio porque pese a la resolución del Cabildo que tuvo lugar en El Alto el pasado 17 de octubre.

Morales también habló del ministro de Gobierno leyendo un titular de prensa: “‘Del Castillo: Morales dice que abandonó a Bolivia, como abandonó a sus hijos’. (sonrisas) Sus familiares (del Ministro de Gobierno) me informaron a mí, el mundo es tan chiquito, que diga la verdad, cuántos hijos tendrá extra matrimonio. Punto. Él sabe”.

“La población está cansada de este tipo de acusaciones, que rayan en lo vergonzoso y es muy peligroso porque estas peleas están generando un espacio para que retorne la derecha. No son ciertas las acusaciones que se generan de la oposición ni de la auto-oposición que tenemos al interior del MAS. No existen estas crisis. no es cierto lo que se menciona en Kawsachun Coca”, negó Silva