Evo dice que ministros de Arce están tras el juicio en su contra en Perú

El expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, denunció ayer que algunos ministros del gobierno Luis Arce buscan procesarlo y aseguró que estas autoridades están tras el proceso legal en su contra en Perú. El exmandatario dijo que no le “asusta” la denuncia que se tramita en ese país. Mientras, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, negó que el gabinete de Arce esté tras la demanda en contra de Morales en el vecino país.



“Me he reunido con el equipo jurídico y ellos me dicen que el proceso no tiene ni pies ni cabezas. Tengo información, no confirmada todavía, que algunos ministros acompañan esta demanda, no quiero decir quiénes son. El tiempo demostrará, ya dijimos acá: algunos ministros decidieron que Evo no va a ser candidato”, afirmó en entrevista con la radio Kawsachun Coca.



Evo Morales no entregó sus descargos a la Fiscalía de Puno, en Perú, que lo investiga por ser parte de un supuesto “plan separatista” en esa región. Su defensa consideró que se trata de un caso de “persecución política” en su contra.



La denuncia fue interpuesta por el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya, quien denunció que en un acto el 17 de noviembre de 2022, el entonces gobernador regional de Puno, Germán Alejo, le aseguró a Evo Morales que Puno se uniría desde ese día a su proyecto geopolítico Runasur y se crearía la llamada “Nación Aimara”.



Sobre el proceso, Morales agregó que la demanda en Perú en su contra no le asusta, insistió que esa demanda no tiene sustento legal. En ese sentido afirmó que es un perseguido político por defender los derechos de las organizaciones sociales del vecino país.



Tras referirse sobre el proceso en su contra en Perú, el exmandatario dijo que también es víctima de persecución en el país. Aseguró que un grupo de militares, denominado ‘pachajchos’, se internaron en el trópico de Cochabamba. La exautoridad consideró que pretenden implantarle pruebas para procesarlo.



Desmiente a Evo



Al respecto, la ministra Prada aseguró que el Gobierno de Luis Arce no ha impulsado ni tiene intención de involucrarse en el proceso que la justicia peruana le sigue por intromisión en asuntos internos de ese país.



“Lo que afirmó (Evo) Morales es totalmente falso. Nosotros como Gobierno nunca hemos estado impulsando ningún tipo de proceso contra el presidente de nuestro partido político, el MAS-IPSP, el hermano Evo Morales. Nunca”, enfatizó Prada.



La ministra de la Presidencia agregó que el mandatario Luis Arce no tiene ninguna intención de investigar a Morales ni acompañar el proceso que se instaló en Perú en contra del líder del MAS. Prada remarcó que existe una “agenda política” que busca fracturar al partido gobernante.



“Nosotros estamos abocados a cumplir con el pueblo y una gestión de Gobierno en beneficio del Pueblo por lo que nos eligió (esas acusaciones) tienen una intencionalidad política. Hay una agenda política de buscar fracturar al MAS - IPSP como la única vía para derrotar al MAS-IPSP y por eso que no podemos caer nosotros en eso ni prestarnos a ese juego”, detalló la autoridad.