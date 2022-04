Evo dice que no tiene ningún problema con Arce y asegura que no encubrirá ni a corruptos ni a narcos

Escucha esta nota aquí

Evo Morales aseguró este viernes que no tiene ningún problema con el presidente Luis Arce ni con el Gobierno nacional, pero enfatizó que no encubrirá “ni a corruptos ni a narcos”, considerando “sospechoso” que no avancen las investigaciones por los audios del operativo frustrado en Valle Sacta.

En conferencia de prensa, en la que anunció su viaje a Cuba, por una semana, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) garantizó la unidad en ese partido, ratificando que existe intención de la derecha interna y externa de desestabilizar a esa fuerza política.

“No vamos a tapar ni a corruptos ni a narcos, es la responsabilidad, casualmente me hicieron llegar esos audios, no pregunté a nadie para denunciar, no permitirnos y ahora está en manos de la justicia”, señaló el dirigente cocalero en relación a su denuncia.

Consideró extraño que se actuara con celeridad en el caso de los videos de los “tiktokers pisa coca” y no así en relación al encubrimiento al megalaboratorio colombiano en el Trópico de Cochabamba.

“Las semanas pasadas parecieron tiktokeros pisa coca, y estamos investigando, alguna gente montó eso, reclamamos, por esa situación hay gente detenida, semejante audio no hay detenciones, reclamamos a la justicia qué pasa, tiktokeros encarcelados, se intervino, pero ahora no hay detenidos por el audio, ni los que instruyeron no intervenir ese laboratorio, muy sospechoso”, acotó.

Dejó en claro que no tiene inconvenientes con el primer mandatario ni con su administración, y aseguró que se mantiene en contacto con dirigentes del Pacto de Unidad, pese a no acudir a la convocatoria a la reunión a inicio de semana.

“Yo me comuniqué por los medios, no he recibido ninguna nota (del Pacto de Unidad), ha habido algunos problemas con nuestros dirigentes, pero no tengo ningún problema con Lucho ni con el Gobierno, estamos cada día comunicándonos con compañeros, dirigentes, o autoridades para evitar conflictos. Me comunico con algunos ministros para evitar conflictos, y también con los dirigentes del Pacto de Unidad”, remarcó.