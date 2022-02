Evo dice que se siente espiado y le pide al Gobierno controlar a la derecha y a EEUU

Escucha esta nota aquí

Tras la extradición del exmayor de Policía, Omar Rojas, a Estados Unidos y de la aprehensión del coronel Maximiliano Dávila, a quien la DEA investiga por narcotráfico, surgió una serie de pedidos de la oposición de que también se investigue a Evo Morales. Este domingo el también líder cocalero rompió el silencio sobre el tema y lo tocó en una entrevista con Radio Kawsachun Coca. Dijo que siente espiado y sometido a un permanente seguimiento.

El exmandatario está investigando si esas acciones son promovidas por la derecha o la embajada de EEUU. Además, insta al Gobierno nacional a controlar a estos grupos y garantizar la seguridad del pueblo.

A decir de Morales, la detención del exmayor Omar Rojas y el coronel Maximiliano Dávila se están usando para mellar la dignidad del Trópico de Cochabamba. “Eso ha sido en todo el tiempo de los neoliberales, zona roja decían”, dijo.

De igual manera, el exmandatario dijo que los videos publicados por jóvenes que pisan coca se están usando para perjudicar al Trópico. “Es una tarea del Estado, del Gobierno (debe) enfrentar ese tema y que se investigue, pero en el fondo (lo) que yo siento (es el) ataque cada semana, con mentiras, intrigas, falsas acusaciones. ¿Qué me van a poder demostrar?, no me van a poder demostrar nada”, dijo.

Morales se comparó con Tupac Katari y señaló que buscan descuartizarlo políticamente, pero "eso no ocurrirá", sostuvo, porque, según su criterio, en el MAS-IPSP existe unidad.

