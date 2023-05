Evo duda de un autoatentado de Colodro y recuerda la muerte de testigo protegido del caso ABC

“No sé si es un suicidio. Eso de que se hubiera lanzado de su oficina del Banco Fassil, que está en el piso 14, levanta mucha sospecha. No olvidemos que el testigo protegido de la investigación sobre la ABC apareció (muerto) en Estados Unidos . Eso levanta mucha sospecha, y ahora el interventor del Banco Fassil aparece muerto”, dijo el también líder del MAS.

“Lucho Arce decía: ‘Yo sabía el 2018 o 2019, a mí nunca me comunicaron’. Yo, retornando de Argentina (2020) me informé de un banco llamado Fassil. Cualquier sector privado tiene derecho a organizarse, pero si el hermano Presidente ya sabía y había irregularidades, ese momento era (oportuno) parar para que no haya semejante hechos de extorsión, gravísimos”, afirmó Morales.