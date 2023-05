Evo elude la justicia peruana, pero alista una reunión ‘virtual’ en Puno

El expresidente Evo Morales, quien anticipó que no responderá a la justicia de Perú mientras continúe Dina Boluarte en el poder, será parte de un evento político en Puno. Como le tienen prohibido ingresar al vecino país, se prevé que su participación sea virtual, anticiparon los organizadores.

Germán Alejo Apaza, el gobernador regional de Puno, explicó que se desarrollará “un encuentro internacional para recordar a las víctimas del genocidio del gobierno de Dina Boluarte”. Precisó que la participación de Morales será a través de una pantalla gigante que estará conectada a la plataforma Zoom. “ No hay fecha, puede ser septiembre u octubre. Tiene que ser este año sí o sí”, señaló Alejo.

Desde el 7 de enero, según una resolución de la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú, el líder del MAS no puede ingresar a ese territorio. La decisión, que también rige para otros ocho ciudadanos bolivianos, fu e contemplada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno y, por eso, emitió una citación a una comparecencia virtual, prevista para el 10 de mayo.

En realidad, se trata de la segunda convocatoria puesto que no se presentó a la primera audiencia que había sido fijada para el 7 de marzo. La Fiscalía presentó cargos de “atentados contra la seguridad nacional y usurpación de la función públicas” contra Morales, cargos que tienen una pena de hasta 15 años de cárcel. Estos delitos están relacionados con la crisis social y política que estalló en Perú entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de este año, luego de la destitución de Pedro Castillo de la Presidencia.

“Están buscando responsables donde no hay. (La presidenta) Dina Boluarte quiere evadir su responsabilidad y presiona a instituciones que son autónomas y esto es una persecución política ”, señaló el gobernador de Puno, poco antes de reclamar “autonomía de la Fiscalía” para investigar los sucesos durante las protestas.

“Evo Morales se ha entrometido sistemáticamente en asuntos de competencia del Perú; lo hace cada momento que puede para difamar e insultar a quienes no están en su línea política. Durante el gobierno de Pedro Castillo, Evo Morales recorrió varias partes de mi país, levantando la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria a una Asamblea Constituyent e y que se permitiera el cultivo de hoja de coca, además de la expulsión de la DEA (la Agencia Antidrogas de Estados Unidos) de nuestro país”, señaló Gonzales Posada al EL DEBER.

Alejo Apaza explicó el viernes a los medios de su país que ese día no firmó ningún documento que oficialice la adhesión de su región al proyecto que lideró Morales. Precisó que aún no sabe si fue citado por la Fiscalía en este caso.

“Percibo que el expresidente Morales está en un momento complicado. Por una parte, se autopercibe como el tercer gran líder de la región, tras Castro y Chávez, que ya no están. Pero, ya no tiene a Álvaro García Linera como asesor. Además, ese plan ya fracasó en Chile y Runasur, su variable continentalista, se hundió en el Perú, junto con la caída de Pedro Castillo. Quizás, por eso Morales ahora está inmerso en una aventura muy peligrosa: la injerencia directa en la política interna peruana, que ya le valió la acusación de buscar la secesión de Puno, la declaración de persona non grata y la prohibición de entrar al Perú”, señala un análisis del abogado y diplomático chileno José Rodríguez Elizondo para EL DEBER.