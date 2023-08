Evo emite tuit que coloca en duda teoría del golpe

Hasta entonces, el MAS había mantenido la línea de que ese pronunciamiento del TCP fue un comunicado y no un fallo, por lo que no tenía valor legal.

El politólogo Marcelo Arequipa manifestó que el exmandatario, “al decir que el TCP reconoció a Áñez se equivoca y comete un error político que va en contra de la línea férrea de la defensa de que en Bolivia hubo un golpe de Estado en noviembre de 2019. No debería ni mencionarlo porque hace tambalear la teoría que señala que Áñez encabezó un gobierno de facto ”.

El politólogo ve “nerviosismo de parte del ‘evismo’ respecto a lo que pueda pasar con los magistrados del Órgano Judicial. La línea de defensa sobre el golpe de Estado fue que el TCP lanzó solamente un comunicado y no una sentencia constitucional”, dijo Arequipa.

El politólogo recordó que el diputado Gualberto Arispe, del ala ‘evista’ del MAS, señaló que no deben realizarse las elecciones judiciales y que los suplentes deben asumir el mando. La senadora Patricia Arce, también del MAS, manifestó que el ‘arcismo’ es el que no quiere elecciones judiciales”.

El viernes, la expresidenta Jeanine Áñez señaló en una audiencia cautelar por el caso Sacaba que “les guste o no, quieran o no, yo soy expresidenta constitucional de este país. Asumí el poder en una situación de mucha violencia. Los cobardes huyeron por no arreglar lo que habían destruido con sus actuaciones”.