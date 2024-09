Evo evade responder sobre agresiones a periodistas y dice que pueden ser funcionarios del Gobierno

“Seguramente eran funcionarios del viceministerio de Comunicación , puedo entender así, el ministro (de Gobierno) se quejó verdad (dijo) policías agredidos, pero ustedes son testigos, los policías uniformados estaban, ahí hemos respetado, no hemos tocado para nada”, dijo el jefe masista en conferencia de prensa.

Este jueves, en Patacamaya los agredidos fueron los periodistas de la red DTV cuya periodista le relató al propio Morales que le impidieron las entrevistas, “no entiendo, no conozco, no he escuchado para nada, pero sí escuché el mensaje del ministro de policías agredidos”, volvió a evadir Morales.