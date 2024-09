Evo frena inicio de bloqueos y asegura que la medida no tiene nada que ver con la renuncia de Lima

No habrá bloqueo de caminos desde el 30 de septiembre, pero tampoco habrá diálogo con el Gobierno hasta que liberen a los aprehendidos, esas dos decisiones fueron comunicadas por el líder del MAS, Evo Morales, quien dijo que no se podía ir a bloqueo con la situación que vieron en el recorrido de la marcha que encabezó.

“Hemos decidido suspender, (declarar) un cuarto intermedio en los bloqueos de caminos, tenía que empezar el día lunes, quiero que sepa, que me costó explicar (a los compañeros), entiendo perfectamente. Si hicimos una marcha sacrificada era para no perjudicar al pueblo, pero en el camino me decían no hay comida, la extrema pobreza ha vuelto”, dijo el jefe masista.