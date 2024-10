Evo fue notificado y su defensa dice que asistirá al llamado de la Fiscalía

Evo Morales fue notificado personalmente ayer con una citación de la Fiscalía de Tarija que lo investiga como presunto autor de delitos de estupro agravado y trata de personas, dos delitos sancionados con hasta 20 años de prisión y que el exmandatario pudo cometer por abusar de una adolescente entre 2014 y 2016.

El Ministerio Público fijó para este jueves 10 de octubre esa comparecencia en Tarija; la defesa de la exautoridad dijo que se cumplirá la ley, mientras Evo reaccionó en dos ocasiones ayer. Arropado por sus dirigentes anunció que asumirá defensa con un equipo de 200 abogados y por la noche comentó que le “divierte” esta acción en su contra. “Todo es mentira, mentira y lo vamos a demostrar”, afirmó Morales. Luego dijo que ayer “fue un día histórico”, porque además de ser notificado por este caso de estupro agravado recibió el comparendo del César Siles, el actual ministro de Justicia, quien lo demandó por injurias en agosto, cuando ocupaba el cargo de Procurador General del Estado.

En todo caso, el actuado legal contra Morales se cumplió ayer por dos equipos de fiscales y policías, quienes se movilizaron para entregar la orden de citación a Evo Morales. Primero llegaron al domicilio del jefe del MAS en la ciudad de Cochabamba. Ahí no estaba, pero se pegó la citación en la puerta de la vivienda. El segundo grupo se trasladó al trópico de cochabambino y en la oficina de los cocaleros del Chapare, en la localidad de Lauca Ñ, se encontró al expresidente y allí se le entregó el documento.

Según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba, Freddy Medinacelli, Evo recibió personalmente la notificación para que se presente a declarar en la Fiscalía de Tarija.

“Juan Evo Morales Ayma ha recibido la notificación y ha firmado la conformidad. Se ha cumplido con el procedimiento, se va a elaborar un informe para que la autoridad que atienda la causa asuma conocimiento sobre este procedimiento” informó.

Medinacelli indicó que, en primera instancia, no hubo “un buen recibimiento” por parte del dirigente cocalero; sin embargo, dijo que Morales entendió que era su trabajo y cooperó.

“El pueblo sabe que es netamente persecución política. Compañeros, frente a la citación, frente a la comunicación, vamos a defendernos, como nos hemos defendido (en otros procesos en los) que ganamos a todos los presidentes, y vamos a ganar esta (nueva) batalla jurídica”, dijo Evo Morales en una conferencia de prensa rodeado de sus dirigentes.

“Anoche (por el lunes) me llamaron, hay 200 abogados dispuestos a defender gratuitamente a Evo Morales, vamos a defendernos, me defendí; nunca me escapé, (aunque) otra cosa ya es atentar contra la vida”, dijo Evo.

Este caso fue activado “de oficio” por la Fiscalía de Tarija el pasado 26 de septiembre. La defensa del exmandatario aseguró con insistencia que la denuncia “fue cerrada” anteriormente por falta de pruebas y que no se le podía demandar por segunda vez por este mismo caso. Eso sí, la nueva denuncia contra Evo data del 26 de septiembre y cuenta con un informe de inteligencia que detalla los actos sancionados penalmente. Según ese reporte, Morales pactó con los padres de la adolescente para que pueda iniciar una relación afectiva y sexual. A cambio —dice el documento— el expresidente ofreció cargos públicos a los progenitores.

Al respecto, Nelson Cox, uno de los abogados de Morales, aseguró que cumplirán lo que dice la norma. El jurista dijo que este caso no tiene estructura jurídica y que es una “persecución judicial” contra el líder cocalero.

“El día de hoy (ayer) se ha presentado una notificación, que, si bien, en lo absoluto no es en el domicilio real, es una notificación en los lugares donde frecuenta (Evo Morales). Aun así, con esos errores procedimentales, nosotros vamos a hacer el énfasis pertinente ante la autoridad que manda la ley”, afirmó Cox en entrevista con radio Panamericana.

“No me estoy escapando, eso quiero decir”, dijo Morales, antes de mostrar el documento de la citación que recibió personalmente.No respondió directamente si asistirá a la citación y se limitó a decir que se defenderá ahora, como antes lo hacía frente a otros gobiernos que lo persiguieron. “Vamos a defendernos, me defendí”, manifestó. Similar criterio exteriorizó más tarde y aseguró que es acusado por “mentiras”.

También dijo que nunca se ha escapado del país, aunque aclaró que es distinto cuando se trata de atentar contra la vida. “Soy objeto de persecución permanente. Este (proceso) obedece al mandato del imperio (…). Acá no es un pequeño problema, un problema entre Lucho (presidente Luis Arce) y Evo, lamentablemente Lucho obedece al imperio”, afirmó el político desde el Chapare.

Evo notificado

A primeras horas de ayer martes, el expresidente Evo Morales fue notificado con la citación a declarar ante la Fiscalía de Tarija por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) que lo encontró en la sede de los cocaleros del Chapare cochabambino.

Andrónico lo niega

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, negó que haya pedido a la Cámara Baja eliminar el delito de estupro de una norma y aclaró que el documento que originó el malentendido es una nota de remisión de un proyecto de ley propuesto por una senadora de oposición.