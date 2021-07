Evo gastó Bs 1.093 millones en seis aeropuertos poco rentables que el Gobierno no cerrará

Escucha esta nota aquí

Los aeropuertos de Oruro, Chuquisaca, Monteagudo, Chimoré, Copacabana y San Ignacio de Velasco fueron objeto de un informe del ministro de Obras Públicas, quien reveló que en estas seis terminales el gasto de construcción fue de Bs 1.093.467.692 y son poco rentables, pero el ministro, Edgar Montaño, dijo que no cerrarán.





“No voy a cerrar ningún aeropuerto, porque cumplen con su función social, hay varios aeropuertos que no son rentables y el día de hoy se los voy a informar: el de Cobija no es rentable y si usted (al senador Henry Montero), de acuerdo a la petición de informe, me dice que son elefantes blancos, con seguridad todo el pueblo de Pando se nos va a volcar”, dijo el ministro, sin mencionar a los seis aeropuertos de los que prestó informe.





El senador Montero había presentado una Petición de Informe Oral (PIO) con una decena de preguntas sobre “¿cuántos aeropuertos se construyeron en el periodo 2011-2018?, ¿dónde quedan ubicados?, ¿qué clasificación tienen?, ¿cuál fue la inversión realizada en cada uno de ellos expresada en dólares americanos?, la fuente de financiamiento y el año de su entrega” señala la primera pregunta.





Es en ese marco que Montaño presentó informe de seis aeropuertos construidos en ese periodo de tiempo: Juan Mendoza (Oruro), Alcantarí (Chuquisaca), El Bañado (Monteagudo-Chuquisaca), Tito Yupanqui (Copacabana-La Paz), Chimoré (Cochabamba) y San Ignacio de Velasco (Santa Cruz).





Montaño detalló las inversiones en cada una de estas terminales, recitó los decretos que dieron vida al proyecto, cuándo fueron concebidos y desde cuándo entraron en funcionamiento; pero a la hora de revelar datos de las utilidades de los aeropuertos optó por englobar las sumas de todos y no separó cuánto ingreso tiene cada uno.





Las cifras rojas





La segunda pregunta del senador Montero (Creemos), precisamente se refería a las utilidades de las terminales y Montaño informó los ingresos de las gestiones 2014 al 2017. Según sus datos en 2014 los ingresos, en los seis aeropuertos fueron de Bs 423.511; en 2015 subieron a Bs 490.833; un año después se disparó a Bs 4.524.000 y finalmente en 2017 los ingresos alcanzaron a Bs 7.634.000, lo que hace un total de Bs 13.072.344 en ingresos que tuvieron los seis aeropuertos.





Sin embargo, en materia de gastos de funcionamiento empeora la situación, en esta parte de su informe, el ministro sí presentó las cifras del periodo 2014-2020 y según sus datos, los gastos fueron de Bs 44.272.309 en los mismos aeropuertos. Montaño no presentó un gasto desglosado de cada aeropuerto, sino los unió en una sola cifra anual.





La pregunta del senador Montero pedía los gastos calculados en dólares y así Montaño dijo que en 2014 el gasto de los seis aeropuertos fue de $us 228.000; en 2015 $us 243.000; en 2016 $us 842.964; en 2017 alcanzó a $us 1.354.000; en 2018 $us 1.435.000; en 2019 $us 1.308.000; finalmente en 2020 el gasto alcanzó a $us 950.000, lo que hace un total de $us 6.360.964 que al cambio oficial alcanza una cifra de Bs 44.272.309. El ministro hizo notar que los aeropuertos estuvieron cerrados la mayor parte de 2020, sin embargo, existen gastos de funcionamiento.