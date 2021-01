Evo habla enfermo, se opone a la cuarentena rígida y aboga por clases presenciales

Escucha esta nota aquí

Agitado, como un enfermo de Covid-19 que está ingresando en la etapa crítica, así se escuchaba al expresidente, Evo Morales, quien concedió una entrevista radial para hablar de su estado de salud, las elecciones, la cuarentena rígida que piden algunos sectores y las clases que deben empezar en dos semanas en el país.





“Pienso que no es un motivo de suspensión en plena pandemia, los países están enfrentando las elecciones correspondientes. Segundo hay que combinar cómo defender la vida, pero también cómo cuidar la economía, porque otra vez una cuarentena rígida sería fatal para el pueblo boliviano (…) el tema educativo, afirmar que va a ver unas clases solamente virtuales es prácticamente castigar al área rural, es modelo de Víctor Hugo Cárdenas”, resumió el exmandatario en la entrevista concedida a radio Panamericana.





Pese a haber desmentido públicamente que estuviera enfermo, Morales admitió que ingresó a la clínica cochabambina de Los Olivos el lunes en la tarde y dijo que su caso está a cargo de una junta médica que evalúa su estado de salud de forma permanente.





Aseguró que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Venezuela, Nicolás Maduro y de Cuba, Miguel Díaz-Canel le ofrecieron trasladarlo para que se atienda en esos países, pero que él prefirió dejar el tratamiento en manos de médicos nacionales. Según se conoció, Morales también es asistido por un grupo de médicos cubanos que llegaron hasta el centro médico donde está en tratamiento.





Pese a que en todos los actos a los que concurrió lo hizo sin las medias de bioseguridad, Morales pidió seguir las recomendaciones de los médicos y prevenir la enfermedad. “Es por eso la recomendación médica (…) paralelamente a las reglas hay que respetar, cumplir con las normas y protocolos”.





Las clases

Respecto del inicio del año escolar en el país, el expresidente, dijo que las clases virtuales condenan a la ignorancia a los municipios del área rural y recordó que en esas regiones incluso se implementaron las clases presenciales, de manera clandestina para que los estudiantes no se perjudiquen durante los meses en que se cerró el año escolar.





“La educación de superación, es desarrollo, yo sé que mis hermanos y mis hermanas del campo ya están previniendo el tema salud con Wira wira, con Lampaya, con Kari kari, con matico, ellos han prevenido y decir ahora que va a haber clases virtuales, realmente sería llevar al analfabetismo en el área rural”, dijo Morales.





Aseguró que el único modo de llevar las clases virtuales al área rural es con la entrega de una computadora y dotar de internet gratis al campo, pero que ese tipo de tarea el país no está en condiciones de realizar, “bajo una organización bien planificada, es posible garantizar clases semipresenciales o presenciales y no sería toda la semana, dos días a la semana, pero dejar analfabetos, no comparto”.