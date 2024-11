Evo inaugura el “ampliado de emergencia” del MAS y su guardia cocalera blinda Lauca Ñ

“Solo intentan destrozar al MAS-IPSP y que Evo no sea candidato a presidente. No pueden destrozarme políticamente ni moralmente, lo quieren hacer físicamente. Ya verán los dos carros, gracias a Venezuela por prestarme esos carros, si no otra hubiera sido la historia. Es importante debatir, acá estamos para ver cómo salvar Bolivia. Ahora estamos peor que 2005, éramos un país mendigo, pero no nos faltaba combustible. Ahora estamos peor, nos falta plata para combustible, para aguinaldos y todavía son cómplices del narcotráfico”, dijo Morales.