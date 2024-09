Evo invita a Arce a que vaya a dialogar a la marcha y el Gobierno pide otra ciudad

Ayer fue el quinto día de la marcha de Evo Morales. El líder cocalero acudió al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para solicitar su intervención y denunciar que el presidente Luis Arce intenta “desbaratar” la movilización. Además, Morales afirmó que, si Arce y David Choquehuanca quieren dialogar, que acudan a la marcha. Esa propuesta fue rechazada por el Gobierno. Los sectores afines a Arce preparan una contención a la marcha del expresidente en el distrito 8 de la ciudad de El Alto, concretamente en el sector de Ventilla. Se estima que hoy la movilización de Morales ingrese a la urbe alteña y mañana a la sede de Gobierno. Morales publicó ayer un mensaje en sus redes sociales anunciando que la movilización que encabeza acudió a la ONU para pedir la intervención del organismo y denunciar al Gobierno de Arce por intentar “desbaratar” la movilización. El líder cocalero denuncia “graves situaciones” que enfrenta el país, que, en su criterio, sufre “una violación sistemática de los compromisos internacionales del Estado Boliviano”. “ Nos inquietan las amenazas contra la integridad física y la libertad del expresidente Evo Morales , quien ha sido objeto de declaraciones que consideramos sumamente alarmantes por parte de altos funcionarios del gobierno”, dice parte de la carta. Luego, pone citas textuales de algunas autoridades y dirigentes, quienes pidieron la detención del líder cocalero. Adjuntan declaraciones de la diputada Deysi Choque, del dirigente Grover García y de los ministros Edgar Montaño, Iván Lima y Eduardo Del Castillo. “A la luz de los hechos solicitamos su intervención a fin de garantizar que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos bolivianos, en conformidad con las leyes nacionales y del derecho internacional”, dice la misiva. La movilización de Morales cursa su quinto día de marcha y tiene estimado ingresar mañana a la ciudad de El Alto. El expresidente se refirió a la convocatoria de diálogo que realizó Luis Arce el pasado viernes y al que no acudió el líder cocalero. “Lucho (Arce) puede ser buen actor, (hizo) un excelente teatro, nos preocupa eso. ¿Cómo puede esperar sentadito sabiendo que Evo está en la marcha? Esto no es una marcha de Evo, es una marcha del pueblo. Nos pusimos de acuerdo acá, si tanta propaganda hacen con la marcha y con el diálogo, hemos decidido que venga el presidente (Arce), vicepresidente (Choquehuanca), aquí a un diálogo en la marcha , en el camino, ahí vamos a creer si quieren el diálogo”, dijo Morales. Ayer por la tarde, la maecha llegó a la localidad de Calamarca, cerca de la ciudad de El Alto. En ese punto, Morales informó que se mandó una carta a Arce para que acuda al diálogo en el punto donde se encuentre la movilización. El dirigente Ramiro Cucho leyó la misiva que se envió al jefe de Estado, en la cual se pide al mandatario “retirar a los 3.000 policías” y “barras bravas” que estarían esperando a la movilización en el sector de Ventilla. “Si mañana (hoy) hay heridos o muertos, es responsabilidad entera de Luis Arce y David Choquehuanca”, dijo Morales.

Arce no va a la marcha

Ayer, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reiteró que el diálogo con Morales está abierto y propuso que el líder cocalero ponga el lugar, en cualquier departamento, para instalarlo. Sin embargo, la autoridad descartó que Arce acuda a la marcha para iniciar el diálogo.



“Si Evo Morales quiere dialogar, podemos dialogar nosotros en Cochabamba, Tarija, Santa Cruz o en el departamento que él decida. No podemos ir a un diálogo a la denominada ‘marcha de la muerte’; lo que él está buscando es poner en riesgo la vida e integridad del presidente Luis Arce y no vamos a caer en ningún tipo de provocación”, afirmó Del Castillo.



Mientras, el Pacto de Unidad arcista convocó a sus afiliados para este domingo 22 de septiembre a la altura del cruce Ventilla del Distrito 8 de la ciudad de El Alto a horas 07:00 para contrarrestar la marcha evista que tiene previsto arribar a la urbe alteña el lunes.



“Convocamos a todos nuestros afiliados para defender la democracia, para defender nuestro Gobierno. No es momento de hacer campaña. Los que están marchando, están lastimando a los hermanos, a los autoconvocados”, dijo el dirigente Esteban Alavi.