Evo: “La mayoría de los vicepresidentes han sido conspiradores, menos Álvaro García Linera”

Escucha esta nota aquí

El jefe del MAS, Evo Morales, insistió este domingo en un llamado de unidad a su partido y recordó pasajes de la historia contemporánea del país cuando comentó el papel “conspirador” que, por ejemplo, jugaron los vicepresidentes Jaime Paz Zamora (1984) y René Barrientos + (1964).



“Me ha sorprendido escuchar a algunos compañeros que dicen que si (el presidente) Lucho (Arce) no atiende sus demandas no hay que defenderlo. Me dolió esa clase de expresiones. Eso es como repetir esa historia”, afirmó Morales en su programa dominical de radio.

“La mayoría de los vicepresidentes siempre han sido conspiradores, menos Álvaro García Linera”, remarcó el expresidente (2006-2019) a través de la radio Kawsachun Coca.

La postura del político se dio un día después de otro pedido “de unidad” que hizo el vicepresidente David Choquehuaca en ocasión del congreso departamental de las mujeres campesinas Bartolina Sisa, que tuvo lugar el sábado en El Alto.

“Desde La Paz tenemos que proyectar unidad, desde La Paz, desde los aimaras, desde Tiwanaku, desde el Lago Titicaca, desde nuestro Illimani, junto a nuestro abuelo Illampu”, afirmó la autoridad paceña, tras pedir respeto a los aimaras y obreros de la región.

“Para hablar de la unidad del MAS hay que hablar necesariamente de los principios ideológicos. Este movimiento nace antiimperialista y anticapitalista”, respondió Evo Morales, pero sin aludir a Choquehuanca.



Morales, tras apelar a recortes de periódicos, afirmó que bajo su liderazgo se logró unificar, a inicios de este siglo, a los indígenas y a la izquierda. “Hay que identificar a los enemigos internos y externos”, puntualizó y consideró que hay una intención "de la derecha y de Estados Unidos para destruir al partido".



El sutil intercambio de criterios se dio un momento marcado por tensiones internas en el MAS y reclamos de varios sectores afines al oficialismo que pidieron al presidente Luis Arce hacer ajustes en el gabinete a partir del 22 de enero, día del Estado Plurinacional.

La fecha emblemática pasó, pero no así las pugnas y demandas por el control de entidades públicas por varios sectores sociales.

“No se permitirá ningún bloque o grupo paralelo al interior de nuestro instrumento político que intente dividir nuestras organizaciones matrices y a nuestra máxima organización política del país”, señala el pronunciamiento de los cocaleros y campesinos firmado el viernes.

El documento fue leído por el senador Leonardo Loza (MAS), quien señaló que se ratificó a Evo Morales como líder del MAS. También expresaron su apoyo al presidente Lucho Arce.

En 2021 se hicieron visibles movimientos como el “bloque Choquehuanca” o el “Columna Sur” que conviven al interior del MAS, aunque no son los únicos. El mismo presidente Arce ha promovido a “los Duendes” con intelectuales que son parte de su gobierno.