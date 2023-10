Evo lanza supuestos audios del hijo de Arce; gobierno ve que busca frenar el cabildo

Morales lamentó que “algunos ministros nos acusen de mentir. Evo no miente...Dicen que no hay que meter a la familia en política, más bien deberían cuidar de que la familia no se meta con el patrimonio del pueblo boliviano, en una cuestión de Estado. El litio es patrimonio del pueblo boliviano, del pueblo potosino”.

En el audio se escucha a Marcelo Arce, supuestamente decir: “Yo quisiera compartir con él, para que tenga mucho más interés en Bolivia, y eso puede ser mejor para la posición en Advisory, etc. Lo que yo creo que puedes poner es que podemos ser un suministro confiable, extenso por las reservas que tenemos, con tecnologías como la suya, que no es la única, hay un montón de tecnologías que están apareciendo en Francia, Finlandia, etc. Entonces no creo que ahorita en este momento nos podamos casar con alguien, pero definitivamente la tecnología de él, por las condiciones de nuestros proyectos, es una de las mejores”.