Evo llama a protestar en contra del TSE y pone a prueba su convocatoria

La semana pasada, los diputados Gualberto Arispe y Héctor Arce, coincidieron en señalar que todo esto es obra del Gobierno y que ahora éste enfrentará a las bases del ‘evismo’. Los dos amenazaron con palabras similares. “Que no nos culpen, que no digan que estamos queriendo desestabilizar al gobierno de Lucho, él ha despertado la furia del pueblo”, señaló Arispe.

El analista político Marcelo Arequipa consideró poco probable que Evo Morales tenga la fuerza necesaria para convocar grandes movilizaciones. “Primero porque no creo que la gente esté dispuesta a salir a las calles masivamente por una persona que busca la reelección, y no por una reivindicación social. Y segundo, porque la convocatoria no la hacen los sectores sociales, sino los cocaleros de Chapare y la dirigencia del partido”, puntualizó.

Previamente, Evo hizo una larga explicación del tema. “Yo me pregunto, cómo es posible que Evo Morales no tenga certificado si es el fundador del MAS. Me informaron que 11 dirigentes de los 16 que fuimos elegidos, entre ellos estaba yo, (no tenía certificado). Se anuló (lo determinado en) el Congreso por encima de tres informes legales, al menos dos de ellos reconocieron el Congreso, es muy raro. Quisiéramos que nuestro delegado ante el TSE, el doctor Diego Jiménez, que hizo seguimiento, explique qué pasó. Oportunamente dije que había que armar tres equipos: electoral, penal y constitucional, Wilfredo Chávez estuvo a cargo de organizarlos. Al margen de una lucha social y política, vamos a enfrentar una lucha jurídica”, manifestó.